CGEM : Al Barid Bank et les filiales d’Al Omrane honorés du label RSE

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a attribué son label RSE à Al Barid Bank et à quatre filiales du groupe Al Omrane, à savoir Société Al Omrane (SAO) Al Janoub, SAO Béni Mellal, SAO Fès Meknès et SAO Région de l’Oriental, indique un communiqué de la CGEM.

« L’attribution de ce label vient couronner l’engagement de ces entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes. Elle s’inscrit dans un processus d’amélioration continue des pratiques pour la pérennisation et le renforcement des acquis », fait-on savoir.

Pour rappel, le label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale en tenant compte des impératifs économiques, environnementales et sociales dans leur stratégie managériale.

Il est octroyé par la Présidence de la CGEM pour trois années sur avis d’un Comité d’attribution suite à une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts indépendants accrédités par la Confédération. Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions avec un niveau d’exigence supérieur à l’évaluation précédente.