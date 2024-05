CDG : nouveaux horizons pour la prévoyance, bilan et projets en 2023

La Branche Épargne – Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), a présenté le 25 avril 2024, lors des réunions des Comités de Direction présidés par Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, les résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles des deux organismes gérés : CNRA et RCAR.

À ce titre, l’année 2023 a été marquée par le lancement d’un nouveau cycle stratégique couvrant la période 2024-2030, baptisé CAP 2030. Il s’agit d’une nouvelle feuille de route visant notamment :

à poursuivre l’implication effective de la CDG dans les chantiers de réforme des retraites et de généralisation de la protection sociale;

la conduite d’une stratégie d’investissement capitalisant davantage sur l’expertise du groupe CDG à travers ses filiales spécialisées et répondant aux besoins d’équilibre et allocations stratégiques de la CNRA et du RCAR tout en contribuant au financement utile de l’économie nationale;

la recherche constante de l’excellence opérationnelle pour une réponse optimale aux besoins des parties prenantes et un service client aux meilleures normes.

La CDG, à travers sa Branche Épargne – Prévoyance, compte ainsi consolider sa vocation de « Structureur », « Assembleur » et « Apporteur de solutions utiles » pour les pouvoirs publics, dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers stratégiques nationaux liés à ses domaines d’activité.

CNRA : au service de la mise en œuvre des programmes sociaux





L’année 2023 a connu un développement sans précédent de son activité, marqué par le déploiement de trois programmes sociaux considérés par les pouvoirs publics comme piliers essentiels de l’État Social :

Le programme d’Aides Sociales Directes, aux côtés de la CNSS, qui a bénéficié depuis son lancement à 3,5 millions de ménages marocains ;

aux côtés de la CNSS, qui a bénéficié depuis son lancement à 3,5 millions de ménages marocains ; Le programme d’Aides Directes au Logement qui a enregistré environ 53.000 demandes ;

qui a enregistré environ 53.000 demandes ; Le programme d’Aides aux Victimes du Séisme d’Al Houz qui a versé des aides chiffrées à 1,6 milliards de MAD au profit de plus de 60.000 victimes.

Ces contributions réussies positionnent la Branche Épargne – Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion, gestionnaire de la CNRA, en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la prévoyance sociale au Maroc et partie prenante importante dans le déploiement des projets de généralisation de la protection sociale.

Par ailleurs, la CNRA a finalisé en 2023 la transformation de son produit RECORE en régime par capitalisation individuelle, confirmant ainsi sa capacité auprès des pouvoirs publics à restructurer ses produits au service de leurs bénéficiaires et en accompagnement des évolutions permanentes du secteur de la prévoyance.

Sur le plan opérationnel, la CNRA a enregistré des performances notables avec des impacts significatifs sur la qualité de service au citoyen et sur ses délais de traitement qui ont affiché des réductions significatives.

Au niveau de son activité de gestion pour compte de tiers, la CNRA a procédé au paiement d’un montant global de 4.664,58 MMAD au titre des rentes, pensions, aides et avances contre 1.154,2 MMAD en 2022, soit une hausse de 304% expliquée par la prise en charge des nouveaux programmes sociaux.

Sur le plan financier, la CNRA a collecté durant cet exercice un montant global de capitaux, primes et cotisations, de 2.666,90 MMAD. La valeur de son portefeuille de placements s’est quant à elle stabilisée autour de 23,5 milliards de MAD et généré des produits nets de 881 MMAD.

La CNRA affiche au titre de l’exercice 2023 un résultat net positif de 135 MMAD.

RCAR : préservation des équilibres et amélioration des performances opérationnelles

L’année 2023 a enregistré une hausse de 1% du nombre d’affiliés cotisants du Régime Général du RCAR passant de 119.955 en 2022 à 121.813 en 2023.

De même, les cotisations et contributions recouvrées, au titre des Régimes Général et Complémentaire, augmentent de 4,2%, passant de 3.482,48 en 2022 à 3.628,23 MMAD en 2023.

Par ailleurs, le RCAR a servi, en 2023, 7.824,76 MMAD en guise de prestations au profit de 147.266 bénéficiaires de pensions contre 7.474,68 MMAD en 2022 au profit de 144.162 bénéficiaires.

A l’instar de la CNRA, la performance opérationnelle du RCAR s’est nettement améliorée grâce au travail de fonds entamé sur les dernières années et visant l’amélioration continue de la qualité de servie au citoyen. Les délais de traitement des demandes de pension du RCAR ont ainsi enregistré des améliorations notables.

Sur le plan financier, le RCAR a bénéficié de l’évolution favorable des marchés financiers pour maintenir une réserve de plus 121 milliards de MAD et préserver son horizon de viabilité estimé à 2052 selon son dernier bilan actuariel.

Le RCAR affiche en 2023 un résultat net positif de 1,1 milliards de MAD.