La CNRA et le RCAR : des résultats 2024 positifs au service d’une transformation durable

La Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) ont tenu leurs Comités de Direction sous la présidence de Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), en présence des membres représentant les différentes parties prenantes.

Ces réunions ont été l’occasion de présenter le bilan de l’exercice 2024, marqué par des résultats financiers et opérationnels positifs. Ce bilan s’inscrit dans le cadre de la première année de mise en œuvre du plan stratégique CAP 2030, porté par la CDG et visant à renforcer l’impact, l’efficacité et la durabilité de ses interventions.

Une transformation au service de la performance et du citoyen

En 2024, la Branche Épargne – Prévoyance a poursuivi sa dynamique de transformation ambitieuse. La modernisation des services, la digitalisation et l’amélioration de la gestion des régimes de retraite et de prévoyance ont été placées au cœur des priorités. À travers la CNRA et le RCAR, la branche a affirmé son rôle de pilier stratégique de la protection sociale au Maroc.

CNRA : consolidation des activités et diversification de l’offre

En 2024, la CNRA a joué un rôle central dans la mise en œuvre de grands programmes sociaux confiés par les pouvoirs publics, notamment :

Les Aides Sociales Directes , en co-gestion avec la CNSS,

L’ Aide directe de l’État pour le soutien au logement ,

Les aides d’urgence post-séisme d’Al Haouz.

Par ailleurs, l’offre de produits a été enrichie avec le lancement de nouveaux produits d’épargne-retraite et d’assurance inclusive, tels que :

Le capital différé ,

L’assurance-vie « Ihtyat Douayer Zmane », développée en partenariat avec Barid Cash et AtlantaSanad.

Performances financières :

Rendement annuel de 10,5 % sur le portefeuille de placements ;

Croissance de 13,8 % du chiffre d’affaires « Retraite », portée notamment par le produit RECORE ;

Actif net en hausse de 3,1 milliards de dirhams , atteignant 26,6 milliards de dirhams ;

Résultat net positif de 145 millions de dirhams ;

Taux de couverture des engagements supérieur à 100 %.

Sur le plan opérationnel, les délais de traitement ont été significativement réduits, renforçant la qualité de service.

RCAR : engagement de service et solidité financière

Grâce à une gouvernance rigoureuse, des choix d’investissement judicieux et un environnement de marché favorable, le RCAR a enregistré d’excellents résultats en 2024 :

Encours d’actifs atteignant 132,7 milliards de dirhams en valeur de marché, avec un rendement annuel de 12 % ;

Maintien d’une provision pour dépréciation de 11,8 milliards de dirhams ;

Horizon de viabilité du régime général estimé à l’horizon 2054 ;

Résultat net positif de 1,5 milliard de dirhams.

Autres indicateurs en hausse :

4 % d’affiliés cotisants ;

4,2 % de cotisations collectées ;

5 % de prestations versées, au profit de 151.416 retraités .



Le RCAR a également amélioré ses délais de traitement, augmentant la satisfaction des affiliés et pensionnés.

Un levier stratégique pour la vision de la CDG

À travers la gestion de la CNRA et du RCAR, la CDG confirme son positionnement en tant que gestionnaire de référence des régimes de retraite et de prévoyance. Les résultats de l’année 2024 illustrent la capacité du Groupe à conjuguer excellence opérationnelle, solide performance financière et utilité sociale, en cohérence avec les grandes priorités nationales.