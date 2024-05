Bourse de Casablanca: ce qu’il faut retenir du résumé hebdomadaire (29 avril-03 mai)

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 29 avril au 03 mai :

– Le MASI s’est adjugé 0,36% à 13.403,47 points (pts) et le le MASI.20 a progressé de 0,12% à 1.081,99 pts.

– L’indice de l’électricité a enregistré la plus forte hausse (+6,23%), devant les mines (+3,61%) et les assurances (+2,52%).

– L’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la baisse la plus forte (-6,34%), suivi des sociétés de portefeuilles-holdings (-6,08%) et de la sylviculture et papier (-3,89%).





– Les échanges ont porté sur 727,58 millions de dirhams (MDH).

– La capitalisation boursière a dépassé 699,18 milliards de dirhams (MMDH).

– Les meilleures performances de la semaine ont été l’œuvre de Jet Contractors (+8,94% à 609 DH), Atlantasanad (+7,82% à 151 DH), Promopharm S.A. (+6,79% à 985,7 DH), Managem (+5,36% à 2.397 DH) et Taqa Morocco (+6,23% à 1.381 DH).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja (-10% à 70,2 DH), Douja Prom Addoha (-7,58% à 30,5 DH), Résidences Dar Saada (-6,37% à 72,49 DH), Delta Holding (-6,06% à 45,75 DH) et Eqdom (-5,38% à 1.161 DH).

S.L.