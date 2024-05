EXPORT MOROCCO NOW WOMEN : les objectifs et prochaines étapes du programme se dévoilent

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), et avec l’appui du Bureau sous régional d’Afrique du Nord de la Commission Économique pour l’Afrique des Nations Unies, ont clôturé le 4 avril 2024 l’Appel à Manifestation d’Intérêt du programme EXPORT MOROCCO NOW WOMEN. La région de Casablanca a bénéficié, du 25 au 29 avril 2024, de la première action d’accompagnement.

Bilan de l’appel à manifestation d’intérêt au Programme EXPORT MOROCCO NOW women

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le programme EXPORT MOROCCO NOW women, lancé le 8 mars 2024, 59 candidatures ont été reçues. Environ 30 entreprises et 20 coopératives ont été retenues pour cette première phase du programme, destinée à 50 femmes dirigeantes d’entreprises et de coopératives marocaines avec un potentiel à l’export dans les secteurs de l’industrie et des services.

La répartition régionale des entités sélectionnées est la suivante :





Casablanca-Settat : 17 entités

Marrakech-Safi : 17 entités

Souss-Massa : 16 entités

Lancement de la première action prévue dans le cadre du programme d’accompagnement EXPORT MOROCCO NOW women.

La première action lancée dans le cadre du programme EXPORT MOROCCO NOW women, est un atelier de renforcement des capacités, intitulé « Environnement du commerce extérieur et business plan à l’export » qui se poursuivra dans un mois par des travaux en petits groupes de participantes pour l’élaboration d’un Business Plan à l’Export (BPE) et la présentation d’un BPE en fin juin 2024.

La première session de cet atelier s’est tenue à Casablanca, du jeudi 25 au lundi 29 avril 2024 au siège de la Foire Internationale de Casablanca. Les ateliers destinés aux deux autres régions sont prévus à Marrakech puis à Agadir, à partir de la 2ème quinzaine du mois de mai 2024.

Les actions prévues dans le cadre du programme EXPORT MOROCCO NOW women pour la période 2024-2025 seront déployées selon le calendrier indicatif suivant :

– Avril – Juin 2024 : Renforcement des capacités pour la maîtrise de l’environnement du commerce extérieur et l’élaboration d’un business plan à l’export ;

– Juillet – Décembre 2024 : Adaptation des produits aux exigences réglementaires des marchés ciblés ;

– Septembre – Décembre 2024 : Digitalisation des entreprises via des structures pérennes pour la commercialisation par voie électronique;

– Année 2025 : Mise en relation à travers la participation à des rencontres B2B.