Le Maroc met en avant son écosystème technologique au Mobile World Congress 2025

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) participe au Mobile World Congress (MWC), rendez-vous mondial incontournable des technologies mobiles et de la connectivité, qui se tient du 3 au 6 mars 2025 à Barcelone.

Une délégation marocaine, composée de professionnels du secteur et de huit entreprises innovantes spécialisées dans les technologies mobiles et numériques, est présente pour mettre en avant l’offre technologique marocaine et valoriser les opportunités d’investissement dans le secteur du numérique au Maroc.

Cette participation s’inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, visant à positionner le Royaume comme un acteur majeur de l’innovation technologique à l’échelle internationale et un hub stratégique reliant l’Afrique au reste du monde.

Un écosystème numérique performant

Le Maroc dispose aujourd’hui d’un écosystème numérique compétitif, soutenu par des infrastructures modernes qui renforcent son attractivité auprès des acteurs internationaux. Classé premier en Afrique selon l’Indice de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Royaume bénéficie également de la meilleure infrastructure télécom d’Afrique du Nord. Ces avancées illustrent les efforts continus visant à moderniser le secteur numérique, stimuler l’innovation et accélérer la transformation digitale des entreprises. En 2024, le pays comptait 40,2 millions d’utilisateurs d’internet, avec un taux de pénétration de 109,2 %. Par ailleurs, le secteur de l’outsourcing a généré près de 18 milliards de dirhams de revenus à l’export en 2023, positionnant ainsi le Maroc comme la deuxième destination africaine en matière d’outsourcing.

La participation du Maroc au Mobile World Congress 2025 reflète sa détermination à s’affirmer en tant qu’acteur incontournable de l’innovation et du numérique. En mettant en avant le savoir-faire de ses entreprises et en favorisant les synergies internationales, l’AMDIE contribue à renforcer la visibilité du Maroc sur la scène technologique mondiale et à consolider son positionnement en tant que partenaire de confiance pour les grandes transformations numériques.