AIM Congress 2025: l’AMDIE sacrée meilleure agence de promotion des investissements de la région MENA

Nous sommes fiers d’annoncer que l’AMDIE a été récompensée par deux prix prestigieux lors de la 14ᵉ édition de l’Annual Investment Meeting (AIM) à Abou Dhabi :

-Prix du Partenaire Gold

-Prix de la Meilleure Agence de Promotion des Investissements (API) dans la région MENA

Ces prix prestigieux consacrent les efforts constants du Royaume en matière de promotion de l’investissement et de l’export, et témoignent de la reconnaissance internationale des réformes structurelles engagées sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – pour faire du Maroc une destination compétitive, fiable et résolument tournée vers l’avenir.

Cette reconnaissance est aussi le fruit d’un travail collectif. Un grand merci à nos partenaires, nos équipes et l’ensemble de l’écosystème pour leur engagement et leur mobilisation continue.