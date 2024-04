Clôture: la Bourse de Casablanca termine en territoire négatif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge lundi, son principal indice, le MASI, cédant 0,02% à 13.007,12 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé 0,21% à 1.056,49 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,39% à 952,52 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 2,06% à 1.141,17 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,15% à 11.998,86 pts et 0,16% à 10.867,81 pts.





Sur le plan sectoriel, l’indice des distributeurs a accusé le plus fort repli (-1,99%), suivi de l’industrie pharmaceutique (-1,66%) et de l’agroalimentaire/production (-1,1%). À l’inverse, les secteurs de la participation et promotion immobilières (+9,95%), des loisirs et hôtels (+4,11%) et des sociétés de placement immobilier (+3,34%) ont signé les meilleures performances. Les échanges se sont élevées à plus de 306,7 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur TGCC S.A (132,6 MDH), Alliances développement immobilier (54,67 MDH) et Douja Prom Addoha (27,14 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 671,1 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Disway (-2,88% à 709 DH), SMI (-2,31% à 1.563 DH), Label Vie (-2,15% à 4.500 DH), Sothema (-1,87% à 996 DH) et BMCI (-1,8% à 599 DH).

A l’opposé, Résidences Dar Saada (+9,97% à 36,29 DH), Douja Prom Addoha (+9,95% à 22,65 DH), Alliances (+9,95% à 222,1 DH), Minière Touissit (+6,55% à 1.220 DH) et Salafin (+4,76% à 627,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

S.L.