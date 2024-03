La Bourse de Casablanca en territoire positif ce jeudi (Clôture)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif, jeudi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,12% à 12.977,56 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,15% à 1.057,3 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est bonifié de 0,25% à 954,22 pts. De son coté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,12% à 1.102,63 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont affiché des gains respectifs de 0,17% à 12.026,43 pts et de 0,28% à 10.887,34 pts. Sur le plan sectoriel, la participation et promotion immobilières a enregistré la plus forte hausse (+1,33%), devançant le secteur des services de transport (+0,96%), et celui du bâtiment et matériaux de construction (+0,52%). A l’inverse, la plus forte baisse a été accusée par l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings (-1,38%), suivi de la chimie (-1,12%) et de l’électricité (-1,07%) Les échanges ont porté sur 101,79 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur Douja Prom Addoha (19,15 MDH), Label Vie (17,62 MDH) et Eqdom (11,02 MDH). La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 669,07 milliards de dirhams.

Aux valeurs, TotalEnergies Marketing Maroc (+4,46% à 1.358), Ib Maroc.com (+3,8% à 21,3 DH), Disway (+2,49% à 729,7 DH), Alliances (+2,16% à 189 DH), et Sonasid (+1,97% à 723 DH) ont réalisé les meilleures performances. À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Agma (-4,29% à 6.700 DH), Microdata (-2,99% à 650 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,87% à 10,49 DH), Afriquia Gaz (-2,41% à 4.050 DH) et Disty Technologies (-1,93% à 229 DH).

