La Bourse de Casablanca dans le vert ce mercredi à l’ouverture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert, mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,13% à 13.051,06 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,22% à 1.064,96 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,13% à 959,35 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,05% à 1.109,13 pts.

Aux valeurs individuelles, Cosumar (+4,17% à 200 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,11% à 10,65 DH), CTM (+3,1% à 598 DH), Afriquia Gaz (+2,39% à 4.249 DH) et Ciments du Maroc (+2,05% à 1.740 DH) affichaient les meilleures performances. Contre-tendance, les plus fortes baisses étaient accusées par IB Maroc.com (-2,29% à 20,52 DH), Disway (-1,87% à 712 DH), Ennakl (-1,23% à 32,1 DH), Wafa Assurance (-1,16% à 4.250 DH) et Fenie Brosette (-1,15% à 86 DH).

Mardi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,39%.

S.L.