Bourse de Casablanca: le résumé de ce lundi 18 mars

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le résumé de la séance boursière du lundi 18 mars :

– Le MASI et le MASI.20 ont progressé respectivement de 0,17% à 13.085,63 points (pts), et 0,22% à 1.066,42 pts.

– Les échanges ont dépassé 151,8 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central (Actions).

– Le volume global des échanges a été dominé par les transactions sur Attijariwafa Bank (41,43 MDH), Addoha (35,95 MDH) et Alliances (14,38 MDH). – La capitalisation boursière a dépassé les 675 milliards de dirhams (MMDH). – Salafin (+6,33% à 588 DH), Label Vie (+4,44% à 4.700 DH), Addoha (+4% à 20,8 DH), Alliances (+2,72% à 189 DH) et Jet Contractors (+2,65% à 379,8 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

– Les plus fortes baisses ont été accusées par S2M (-3,39% à 155,55 DH), Stroc Industrie (-3,3% à 29 DH), Microdata (-2,65% à 660 DH), BMCI (-2,61% à 560 DH) et SNEP (-2,24% à 478 DH).

S.L