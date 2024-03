Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre dans le vert ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert lundi, son principal indice, le MASI, prenant 0,17% à 13.085,49 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,3% à 1.067,3 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,18% à 965,36 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 0,24% à 1.102,81 pts.

Aux valeurs individuelles, Cosumar (+4,17% à 200 DH), Ib Maroc.com (+4% à 22,88 DH), Résidences Dar Saada (+2,23% à 36,29 DH), Colorado (+1,77% à 46 DH) et Akdital (+1,32% à 689 DH) affichaient les plus fortes hausses. En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Cartier Saada (-5,49% à 22,02 DH), Microdata (-2,51% à 661 DH), SNEP (-2,03% à 479 DH), Attijariwafa Bank (-1,44% à 506,6 DH) et Immorente Invest (-1,42% à 93,65 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,73%.

S.L.