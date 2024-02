Ouverture: la Bourse de Casablanca en hausse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, prenant 0,04% à 12.891,61 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,1% à 1.048,61 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,01% à 956,31 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 0,15% à 1.095,06 pts.

Aux valeurs individuelles, Immorente Invest (+2,03% à 92,85 DH), CFG Bank (+0,61% à 156 DH), Auto Hall (+0,52% à 67,5 DH), TGCC (+0,21% à 234 DH) et Attijariwafa Bank (+0,2% à 508 DH) réalisaient les meilleures performances. En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Minière Touissit (-3,87% à 1.391 DH), Delta Holding (-2,58% à 37,02 DH), Atlantasanad (-0,82% à 121 DH), Mutandis (-0,74% à 267 DH) et Alliances (-0,51% à 156,02 DH). La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,26%.

S.L.