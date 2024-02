Kia Picanto 2024 : nouveau design, nouvelles technologies, nouvelle expérience (VIDEO)

Présentée Iors de l’été 2023 en Corée du Sud pour la première fois, la toute nouvelle Kia Picanto fait son entrée sur les routes marocaines. Avec ce lancement, c‘est toute la nouvelle philosophie de design de Kia qui a été mise à contribution. Avec un nouveau design et des équipements modernes, la nouvelle Kia Picanto permet aux clients Kia d’expérimenter une conduite moderne, urbaine et avec style.

Avec plus de 1,4 million d’exemplaires vendus rien qu’en Europe depuis son lancement, la Kia Picanto est l’un des modèles les plus vendus de Kia dans plusieurs pays du monde et notamment au Maroc. Elle est ainsi leader de son segment depuis 2019, avec plus de 7 000 unités vendues, appréciée pour sa polyvalence, son confort et sa praticité.

Nouveau design inspiré de la philosophie « Opposites United »

La nouvelle Kia Picanto s’inspire de la philosophie de design « Opposites United » de Kia, qui exploite la tension créative générée par les valeurs divergentes de la nature et de la modernité pour créer un ensemble harmonieux.

La mise à jour de la face avant se caractérise par une nouvelle calandre imposante grâce à la nouvelle signature exclusive « Tiger Nose » : un design totalement repensé, alliant style moderne et sportif.

Comme à l’avant, la face arrière est largement revue. La nouvelle Picanto bénéficie d’un bouclier redessiné et pour la première fois, de feux LED verticaux.

La finition GT Line comprend en plus un bandeau lumineux à l’àvant et à barrière, qui relie les deux blocs optiques sur toute la largeur. Les phares et Ieur signature lumineuse sont inédits, pour un style moderne et futuriste.

Cette nouvelle déclinaison conserve les dimensions de la précédente avec 3.59 mètres de longueur, 1.59 mètres de largeur, 1.49 mètres de hauteur et un empattement de 2.4 mètres : un parfait compromis entre agilité, confort et espace.

Des packs de couleurs inspirées de la nature

L’habitacle de la nouvelle Kia Picanto garde toutes ses qualités, à savoir des matériaux de qualité, un assemblage soigné ainsi qu’un confort à tout point de vue et devient plus technologique. Avec l’àpparition d’une instrumentation entièrement digitale et paramétrable, ainsi qu’un écran tactile de 8 pouces flottant, elle s’inscrit dans l’ère de la modernité. Ce dernier est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Mais la nouveauté se trouve aussi dans les nouveaux coloris des intérieurs : inspirés par la nature et respectueux de l’environnement, 3 déclinaisons sont disponibles : Glossy Black, Adventurous Green et Rich Brown.

À l’àrrière, la nouvelle version de la Kia Picanto continue d’offrir 3 vraies places pour un maximum de praticité ainsi qu’un coffre d’une capacité de 255 litres, volume de chargement utile et indispensable.

Choix entre deux moteurs efficaces

La nouvelle Kia Picanto reprend les motorisations fiables et historiques du modèle : les clients ont le choix entre le moteur Kappa essence 1,0 litre 67 chevaux en boite de vitesse manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports et le moteur essence Kappa 1,2 litre 84 chevaux en boite à vitesse automatique 4 rapports, tous deux répondant aux normes antipollution européennes Euro 6.

Cette double offre de motorisation permet de répondre à une demande variée. Le bloc 1,0 litre constitue un choix idéal pour les clients qui privilégient l’efficience tandis que le moteur 1,2 litre s‘adresse en priorité aux clients qui souhaitent bénéficier d’un surcroît de puissance, notamment en conduite à vitesse élevée et en montée. Les deux options maximisent l’efficacité et réduisent les émissions de CO2.

Gamme Maroc très riche en équipements

Le nouvelle Kia Picanto est disponible en 2 niveaux de finition : Motion 1.0L BVM / BVA et GT Line 1.2L BVA.

La finition Motion offre une dotation d’équipements très satisfaisante : 2 airbags, l’ABS, lallumage automatique des feux, l’ouverture et la fermeture à distance, 4 vitres électriques, la climatisation, un ordinateur de bord couleur 100% digital Supervision 4,2”, un volant en cuir réglable en hauteur, un levier de vitesse en cuir, une banquette arrière rabattable 60 : 40, le siège conducteur réglable en hauteur, un écran tactile Multimédia 8” Android Auto/Apple Carplay avec caméra de recul ainsi que le Bluetooth avec prise USB et chargeur sans fil, 4 haut-parleurs et 2 tweeters ainsi que des jantes en acier 14”.

La finition GT Line réhausse davantage le niveau d’équipement en proposant tout un pack look GT Line exclusif (pare- chocs AV/AR, boucliers AV/AR et jupes latérales, volant à méplaT), un avertisseur de pression de pneus, un ordinateur de bord couleur 100% digital Supervision 12,3″, une sellerie en cuir avec couleur intérieure personnalisable, le radar de recul arrière, des jantes aluminium 15”, des feux avant full LED avec bande lumineuse avant et arrière LED, des réTroviseurs rabattables électriquement et les contours des vitres chromés.

La nouvelle Kia Picanto est disponible à partir de 139.900 DH en finition Motion BVM (prix de lancement).

Communication inédite

En outre, pour marquer ce lancement de manière mémorable, Kia Maroc a opté pour une approche de communication novatrice et créative. En collaboration avec l’artiste marocain renommé El Grande Toto, célèbre pour ses débuts artistiques associés à sa Kia Picanto et sa chanson emblématique « Drifti Picanto », Kia Maroc a créé une nouvelle chanson exclusive pour la Kia Picanto 2024, intitulée « Flexi Picanto ». Cette collaboration fusionne harmonieusement la passion artistique d’EI Grande Toto avec l’esprit moderne et urbain de la nouvelle Kia Picanto, offrant ainsi aux clients une expérience unique et mémorable.

L’histoire d’EI Grande Toto est une véritable success story, tout comme celle de la Kia Picanto. Tous deux ont su conquérir le cœur des Marocains et marquer Ieur époque. Ce partenariat entre l’artiste et la voiture emblématique est un mariage parfait qui inspire le mouvement de ces deux success stories.

Restez à l’écoute sur les réseaux sociaux de Kia Maroc et sur tous nos supports de communication pour découvrir cette nouvelle musique et son clip vidéo captivant, incarnant l’essence même de la nouvelle Kia Picanto.