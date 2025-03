EV-Abonnement: Kia Maroc parie sur la mobilité électrique (VIDEO)

Avec EV-Abonnement, Kia Maroc lance une offre inédite d’abonnement automobile tout compris, destinée aux particuliers souhaitant rouler en véhicule 100% électrique sans contrainte d’achat. Sans apport, sans frais cachés et avec un entretien inclus, cette solution offre une alternative flexible à la propriété traditionnelle, répondant aux nouveaux besoins des automobilistes marocains. Face aux défis du marché de l’électrique – coût d’acquisition, infrastructures de recharge limitées et incertitudes sur la revente – Kia Maroc mise sur une approche innovante et accessible. Cédric Veau, directeur général de Bamotors, importateur exclusif de Kia au Maroc, revient sur cette initiative et les ambitions de la marque pour accompagner la transition énergétique du Royaume.

Avec une vision résolument tournée vers l’avenir, Kia Maroc s’impose comme un acteur majeur de la transformation du marché automobile, en misant sur l’innovation et l’accessibilité. Plus qu’un constructeur, la marque accompagne les automobilistes marocains dans leur transition vers une mobilité plus propre en proposant des solutions adaptées aux nouvelles habitudes de consommation.

C’est dans cette logique que Kia Maroc franchit une nouvelle étape avec EV-Abonnement, une offre inédite qui révolutionne l’accès à la voiture électrique. Ce modèle d’abonnement tout compris permet aux clients de rouler en véhicule 100% électrique sans apport initial, sans frais cachés et avec un entretien inclus. Conçu pour lever les principaux freins à l’adoption de l’électromobilité, EV-Abonnement apporte une réponse concrète aux préoccupations des consommateurs, qu’il s’agisse du coût d’acquisition élevé, des contraintes de revente ou du manque de flexibilité des offres classiques.

«Nous avons voulu casser les codes traditionnels du marché automobile en proposant une approche plus souple et plus adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs», explique Cédric Veau, directeur général de Bamotors, importateur exclusif de Kia au Maroc.

«Avec EV-Abonnement, notre ambition est claire : démocratiser l’accès à la mobilité électrique en levant toutes les barrières psychologiques et financières.»

Une mobilité électrique sans contraintes

Le concept d’EV-Abonnement repose sur une approche transparente et accessible. L’abonnement inclut l’assurance tous risques, l’entretien et les réparations, garantissant une maîtrise totale du budget et une expérience client fluide et sans surprise.

Kia Maroc propose une gamme complète de modèles 100% électriques, adaptés aux différents besoins des automobilistes (EV9, SUV familial spacieux et technologique, EV5, SUV premium au design audacieux et EV6, un crossover sportif aux performances électrisantes). Les clients peuvent souscrire à un abonnement de trois ans ou 60.000 km, avec la liberté de restituer ou d’acheter leur véhicule en fin de contrat.

Cette solution permet ainsi aux automobilistes de tester l’électrique sans engagement à long terme et sans contrainte de revente, un frein majeur souvent cité par les consommateurs hésitant à franchir le cap de l’électromobilité.

«L’un des freins majeurs à l’adoption des véhicules électriques reste l’inquiétude sur la valeur résiduelle et la revente du véhicule après quelques années d’utilisation. Avec EV-Abonnement, nous supprimons cette contrainte en permettant aux clients de restituer le véhicule en fin de contrat s’ils le souhaitent, sans se poser de questions», précise Cédric Veau.

Autre atout de cette offre : des mensualités accessibles à partir de 7.900 DH/mois, incluant tous les services nécessaires pour une expérience sans stress. Pour favoriser davantage l’adoption des véhicules électriques, Kia Maroc propose aussi des avantages exclusifs (borne de recharge avec installation offerte et abonnement gratuit de recharge pendant deux ans chez FastVolt).

Un marché en mutation et des défis à relever

Si le Maroc affiche une ambition claire en matière de transition énergétique, portée par le développement des énergies renouvelables et une volonté politique de favoriser les mobilités propres, le marché de l’électrique reste encore en phase d’émergence. Les consommateurs montrent un intérêt croissant pour ces nouvelles motorisations, notamment face à la hausse des prix du carburant et à une sensibilité environnementale plus forte.

Toutefois, des freins subsistent, à savoir des infrastructures de recharge encore limitées, un coût élevé des modèles électriques et une absence d’incitations fiscales significatives.

«Le marché marocain est en pleine mutation. Nous observons un intérêt grandissant pour l’électromobilité, mais il est clair que la transition ne pourra être pleinement réussie qu’avec une amélioration du réseau de recharge et une meilleure sensibilisation du public», analyse Cédric Veau, ajoutant : «Nous sommes convaincus que Kia Maroc a un rôle clé à jouer dans cette transformation.»

Une approche globale pour démocratiser l’électrique

Mais l’enjeu ne se limite pas aux offres commerciales. Kia Maroc accompagne cette transition avec un renforcement de son réseau de distribution et de son service après-vente, essentiel pour assurer une expérience utilisateur optimale. La formation des équipes techniques et commerciales joue également un rôle clé, en particulier pour mieux informer et rassurer les consommateurs sur l’usage des véhicules électriques.

«Notre objectif est de proposer des véhicules électriques qui s’adaptent aux besoins réels des Marocains. Cela signifie des modèles avec une autonomie performante, une recharge rapide et un confort de conduite optimal. Avec Kia, nous apportons une réponse concrète et accessible à ceux qui souhaitent franchir le cap de l’électrique», affirme Cédric Veau.

Un acteur clé de la transition énergétique au Maroc

Avec EV-Abonnement, Kia Maroc ne se contente pas de vendre des véhicules électriques : la marque repense entièrement l’expérience de possession et d’utilisation de la voiture. En proposant une approche flexible, transparente et accessible, elle contribue activement à démocratiser l’électrique et à accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

«Nous croyons fermement que l’électrification du parc automobile marocain ne passera pas uniquement par des incitations gouvernementales, mais aussi par des initiatives audacieuses de la part des constructeurs et des importateurs. Avec EV-Abonnement, nous faisons un premier pas vers une mobilité plus verte et plus flexible, qui répond aux attentes des Marocains d’aujourd’hui», conclut Cédric Veau.