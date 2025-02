BAMOTORS Maroc reçoit son deuxième prix de la meilleure performance qualité de KIA

Après une première distinction obtenue en 2023, ce nouveau prix confirme l’engagement constant de KIA Maroc à offrir des services d’une qualité exceptionnelle et à placer ses clients au cœur de sa stratégie.

Ce prix, remis lors d’une cérémonie internationale, illustre les efforts continus déployés par KIA Maroc pour répondre aux exigences des standards de qualité de la marque à l’échelle mondiale. Il met en lumière le travail remarquable des équipes locales, leur expertise et leur dévouement pour offrir une expérience client irréprochable.

Cette double distinction est le fruit d’une stratégie rigoureuse et d’une vision claire. KIA Maroc s‘est démarquée grâce à son approche innovante, en plaçant la satisfaction client au cœur de ses priorités. L’accent est mis sur la formation et le développement des collaborateurs, afin d’assurer des compétences techniques et relationnelles permettant d’offrir un service à la fois professionnel et chaleureux.

En parallèle, KIA Maroc propose des outils numériques avancés et innovants afin de simplifier les démarches des clients, d’améliorer Ieur suivi et de garantir une réactivité exemplaire. Elle s’efforce aussi de proposer une expérience client harmonisée, en veillant à maintenir des standards de service uniformes à travers tout le réseau national. Que ce soit dans les showrooms ou dans les services après-vente, chaque client bénéficie d’une qualité irréprochable.

Enfin, la fiabilité reconnue des produits Kia renforce la confiance des clients. La marque continue de briller sur le plan international, soutenue par des distinctions prestigieuses, comme celles décernées par JD Power, qui témoignent de l’excellence de ses véhicules.

La meilleure note de satisfaction du secteur automobile

En plus de ce prix, KIA Maroc peut se targuer d’avoir reçu en 2024 la meilleure note de satisfaction du secteur automobile selon les avis clients publiés sur Google My Business en se plaçant, pour la deuxième année consécutive, en tête des notes de satisfaction parmi toutes les marques automobiles au Maroc, avec une note moyenne exceptionnelle de 4,81 sur 5. Cette reconnaissance repose sur des avis de clients saluant la qualité des services offerts sur l’ensemble du réseau KIA Maroc.