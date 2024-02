La Bourse de Casablanca démarre dans le rouge ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré dans le rouge mardi, son principal indice, le MASI, cédant 0,02% à 12.916,91 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se stabilisait à 1.051,56 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,2% à 958,56 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,17% à 1.096,07 pts.

Aux valeurs, Société des Boissons du Maroc (+3,11% à 2.490 DH), Label Vie (+2,67% à 4.346 DH), HPS (+2% à 608 DH), AFMA (+1,67% à 1.220 DH) et Ciments du Maroc (+1,12% à 1.719 DH) affichaient les plus fortes hausses. En revanche, Cartier Saada (-3,38% à 22,02 DH), CIH (-2,8% à 345,05 DH), Douja Prom Addoha (-2,4% à 16,25 DH), Alliances (-1,28% à 157,95 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-0,54% à 101,6 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait terminé sur un gain de 0,38%.

S.L.