Crédit bancaire: les derniers chiffres de BAM (Rapport)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.114,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse annuelle de 5,2%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 934,2 MMDH et les agents financiers (180,2 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires ».

La hausse annuelle de 0,1% du crédit aux entreprises non financières (ENF) privées recouvre une progression de 6,9% des prêts à l’équipement et un repli de 8,6% des facilités de trésorerie, fait savoir la même source.

BAM indique aussi que son enquête de conjoncture révèle que l’accès au financement bancaire, au T4-2023, a été jugé « normal » par 78% des industriels et « difficile » par 22%. Par ailleurs, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 66% des entreprises et en hausse pour 28% d’entre elles.

Selon l’enquête sur les conditions d’octroi de crédit au titre de T3-2023, les critères auraient été durcis pour les crédits de trésorerie et maintenus inchangés pour les prêts à l’équipement et à la promotion immobilière. Par taille d’entreprise, ils auraient été durcis pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et maintenus inchangés pour les grandes entreprises (GE).

Pour ce qui est de la demande, elle aurait enregistré une hausse pour tous les objets de crédit, avec un accroissement pour les GE et un repli pour les TPME. BAM fait également savoir qu’au T4-2023, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont progressé à 5,42%. Par taille d’entreprise, ils se sont établis à 5,25% pour les GE et à 5,7% pour les TPME.

S.L.