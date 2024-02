Nouvelle Opel Corsa : élégance et technologie au rendez-vous

Encore plus affirmée, encore plus émotionnelle, encore plus intuitive à utiliser, la nouvelle Opel Corsa marque une évolution importante pour Opel dans le segment des citadines. En premier lieu, la nouvelle Corsa séduit par son nouveau design. Elle adopte en effet la face avant caractéristique de la marque, l’Opel Vizor, et le lettrage Corsa implanté fièrement au centre du hayon arrière.

Par ailleurs, la citadine allemande permet de rouler encore plus détendu grâce à l’apport de nouvelles technologies. En option, la nouvelle Corsa propose un tableau de bord tout numérique basé sur la plateforme Snapdragon® Cockpit de Qualcomm Technologies, Inc1. : elle s’enrichit d’un nouveau logiciel et d’un écran tactile couleur pouvant atteindre 10 pouces.

Affirmée, sobre, sensuelle : la Corsa adopte un nouveau design avec l’Opel Vizor

Les designers ont rendu la citadine du Blitz encore plus moderne et élégante. L’élément le plus frappant est l’emblématique Opel Vizor, la face avant caractéristique de la marque qu’adoptent toutes les nouvelles Opel. Le bandeau noir recouvre l’avant de la Corsa et intègre en un seul élément la calandre, les phares à LED et au centre, le logo Opel. Selon le niveau de finition, le logo de la marque à l’avant et à l’arrière est noir ou argent satiné mat. Les entrées d’air fictives dans la partie inférieure du bouclier avant sont plus grandes et plus marquées qu’auparavant, ce qui permet à la Corsa d’asseoir encore mieux sa silhouette.

Le profil de la nouvelle Corsa séduit également par ses lignes caractéristiques. Le montant de custode semble permettre au toit (disponible aussi en noir selon le niveau de finition) de flotter au-dessus du véhicule. La partie arrière est aussi plus affirmée : la plaque signalétique de la Corsa apparaît désormais au centre du hayon. Et un nouveau coloris Gris Grafik, permet à la nouvelle venue de briller d’une nouvelle splendeur.

Intuitif et axé sur l’essentiel : le nouveau design du cockpit

Grâce à de nombreuses évolutions, la Corsa bénéficie aussi d’une atmosphère encore plus moderne et agréable dans l’habitacle. Les motifs inédits des sièges ainsi que le nouveau design du levier de vitesses et du volant y contribuent. Cependant, le point fort – à la fois visuel et technique – réside dans la planche de bord tout numérique (de série sur la version GS) qui s’équipe d’un tout nouveau système d’infodivertissement IVI. La plateforme intégrée Snapdragon® Cockpit de Qualcomm Technologies, Inc1. dispose de capacités graphiques, multimédia, de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle (IA) améliorées.

Comme pour le développement de la dernière génération d’Astra, le principe « Detox to the max » a été appliqué : les affichages de l’écran tactile couleur de 10’’ du système de navigation et multimédia et de l’écran 7’’ d’information du conducteur ont été rendus encore plus clairs, de sorte que toutes les informations importantes puissent être consultées rapidement. Et pour la première fois, les smartphones compatibles Apple CarPlay et Android Auto pourront être connectés aux systèmes multimédias du modèle sans fil.

De nombreux systèmes d’assistance à la pointe de la technologie rendent la conduite et les manœuvres plus détendues. L’offre va de la nouvelle caméra de recul panoramique haute résolution au régulateur de vitesse, en passant par le limiteur de vitesse ou l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons.

Nouvelle Opel Corsa est désormais disponible dans le réseau Auto Hall

Encore plus affirmée, encore plus émotionnelle, encore plus intuitive à utiliser et dotée de motorisations inédites, le best-seller d’Opel au Maroc s’affiche avec de nouvelles ambitions dans le segment des citadines après une année en forte progression (+54%) dans le royaume.

En parfaite cohérence avec la stratégie « detox » de la marque visant à une plus grande simplicité, la Nouvelle Opel Corsa est désormais disponible en 2 niveaux de finition (Edition Plus, GS Line) et prochainement en GS+, 2 types de motorisation (thermique essence, thermique diesel).

Deux niveaux de finition sont proposés actuellement :

Edition Plus : finition d’accès à la gamme et proposée en boite de vitesses manuelle, 6 rapports et motorisation essence 1.2l Turbo de 100ch et diesel 1.5l de 102ch.

GS Line : finition milieu de gamme en motorisation diesel 1.5l de 102ch dotée d’une boite de vitesses manuelle à 6 rapports.