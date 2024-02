Bilan: la Bourse de Casablanca en hausse cette semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a connu une hausse du 05 au 09 février, son indice principal, le MASI, gagnant 1,33% à 12.659,81 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont respectivement avancé de 1,12% à 1.027,62 pts et de 1,07% à 931,38 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, augmenté de 1,44% à 1.092,44 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur Loisirs & hôtels a enregistré la plus forte hausse (+7,66 %) devant le secteur de la santé (+4,96) et des boissons (+4,68%).

A l’inverse, l’indice des télécommunications a accusé la baisse la plus forte (-4,30%), suivi de l’indice de l’industrie pharmaceutique (-3,83%) et celui de la chimie (-2,17%).

Le volume global des échanges a atteint 1,04 milliards de dirhams (MMDH) réalisé principalement sur le marché Central, et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (271,15 MDH), Bcp (171,14 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (68,05 MDH).

La capitalisation boursière s’est hissée, de son côté, à près de 651,63 MMDH.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Risma (+7,66% à 225 dirhams (DH)), Microdata (+6,6% à 693 DH), CDM (+6,06% à 605 DH), Disty Technologies (+6% à 212 DH) et Dari Couspate (+5,96% à 3.593 DH).

À l’opposé, Réalisation Mécaniques (-7,26 % à 106 DH), Zellidja SA (-5,99% à 73,33 DH), Rebab Company (-5,99% à 73,33 DH), Unimer (-5,96% à 167,4 DH), et Disway (-5,79% à 691 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L.