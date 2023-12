La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca démarrait la semaine sur une note positive, son indice de référence, le MASI, s’octroyant 0,14% à 12.198,73 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressaient de respectivement 0,2% à 1.000,84 pts et 0,04% à 904,31 pts.

Contre tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se repliait de 0,01% à 1.003,86 pts.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par M2m Group (+5,99% à 584 dirhams (DH)), Colorado (+5,6% à 46,99 DH), Cartier Saada (+4,36% à 22,49 DH), Jet Contractors (+3,6% à 259 DH) et Société des boissons du Maroc (+3,47% à 2.298 DH).

A l’opposé, Eqdom (-5,98% à 1.053 DH), Dari Couspate (-5,88% à 3.200 DH), Agma (-5,88% à 6.400 DH), Réalisations mécaniques (-5,65% à 108,5 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,64% à 10,71 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI a terminé sur une baisse de 0,01%.

S.L.