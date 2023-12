Salima El Mokafih : “SATISFAIT OU SATISFAIT est notre devise”

Salima El Mokafih

C’est une marque proche des Marocains. Decathlon a su, à travers les ans, conquérir les cœurs des Marocains. Au cœur de son approche, l’écoute de ses clients et l’échange permanent avec eux.

Depuis l’ouverture du premier point de vente, vous êtes perçue comme une marque proche du Marocain. Comment y êtes-vous parvenus ?

Nous sommes effectivement une marque proche des Marocains parce que chez Decathlon nous sommes persuadés que le sport rend le monde meilleur et que nous avons à cœur d’être à l’écoute de nos clients et d’échanger en permanence avec eux. Chaque jour, leur contribution nous pousse à imaginer des solutions toujours plus innovantes, à revoir nos organisations, à leur proposer de nouveaux services. Decathlon continue de se réinventer avec toujours une même constante : placer l’Expérience Client au cœur de sa politique de développement. SATISFAIT OU SATISFAIT est notre devise.

Decathlon est Élu Service Client de l’Année Maroc 2024, comment vivez-vous cette première consécration ?

Nous sommes très fiers de cette consécration qui valide la philosophie du concepteur et distributeur d’articles de sport. Elle arrive à point nommé pour nous conforter dans notre approche client et pour confirmer que l’orientation donnée à l’expérience client dans tous nos magasins et centre de relation client est très appréciée. Chez Décathlon, on ne parle pas de satisfaction, mais d’enchantement client, la priorité n°1 pour l’enseigne. En misant sur le conseil et la fidélisation de la clientèle, l’enseigne s’est assuré une communauté d’acheteurs passionnée et naturellement ambassadrice de la marque. Cette distinction prouve que Decathlon continue à écrire son histoire avec les Marocains de la plus belle manière.

Comment voyez-vous l’évolution de la relation client dans votre secteur d’activité ?

La relation client dans notre secteur est le cœur battant du business. Chez Decathlon, notre principal leitmotiv est de faire bouger durablement le plus grand nombre de personnes à travers le sport. Notre business modèle actuel est centré sur l’offre de produits sportifs séduisants et techniques aux prix justes au débutant comme au pratiquant confirmé et expert. Nous misons énormément sur un conseil en magasin et en ligne au plus près des clients pour plus de satisfaction et nous nous appuyons sur de nouveaux services (réparation , location, reprise et aussi sur le programme de fidélité ) et, bien sûr, le e-commerce, qui nous permet d’être encore plus proches de nos clients partout où ils sont, sans oublier de digitaliser et moderniser nos magasins pour une expérience plus inspirante qui donne envie de se mettre au sport.

