Gaz offshore au Maroc : Chariot et Energean s’associent

Le groupe d’énergie de transition axée sur l’Afrique, Chariot Limited, vient de signer des accords de partenariat avec le groupe Energean Plc.

Ces accords portent sur la licence offshore de Lixus, sur laquelle se situe le projet de développement de gaz d’Anchois, ainsi que sur la licence offshore de Rissana au Maroc, indique le groupe dans un communiqué.

Le partenariat consiste à assurer un financement à Chariot ainsi qu’au projet par le biais d’un paiement initial, d’un paiement différé et potentiellement d’un portage complet jusqu’à la mise en production, sécuriser un opérateur expérimenté pour le développement d’Anchois et accélérer la croissance du portefeuille, avec la possibilité d’augmenter considérablement la taille du développement et de cibler d’autres objectifs d’exploration sur les licences de Lixus et de Rissana.

Tirant parti de leur expertise combinée pour co-développer Anchois, les parties sont alignées sur les prochaines étapes du développement du projet, incluant entre autres le forage d’un nouveau puits, à l’est du champ d’Anchois, et la réalisation d’un test de production en 2024, les négociations du contrat pour l’appareil de forage étant avancées, l’expansion du plan de développement offshore existant, afin de permettre une production potentielle nettement plus élevée.

Cette transaction porte sur l’acquisition par Energean des participations de 45% et 37,5% relatives aux licences de Lixus et de Rissana respectivement, et prise en charge opérationnelle des deux licences, fait savoir la même source.

Chariot conservera une participation de 30% et 37,5% dans Lixus et Rissana respectivement, et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) conservera une participation de 25% dans chaque licence.

Dans ce sens, Chariot recevra 10 millions de dollars US payables à la conclusion de la transaction, 15 millions de dollars US payables à la décision finale d’investissement (« FID ») et 85 millions de dollars US bruts de portage incluant notamment tous les coûts concernant Lixus jusqu’à la décision finale d’investissement, y compris le puits supplémentaire d’Anchois et le test de production, les coûts d’acquisition des données sismiques prévus sur Rissana plafonnés séparément à 7 millions de dollars US.

À la conclusion du forage du puits d’Anchois, Energean aura le droit d’acquérir 10% supplémentaires des parts de Chariot dans la licence Lixus pour 850 millions de dollars US brut de portage pour le développement jusqu’à la mise en production (le portage brut de 85 millions de dollars inclus), un emprunt sur 5 ans convertible à coupon zéro de 50 millions de dollars US à un prix d’exercice de 20 livres sterling (ajusté à la baisse pour tenir compte des dividendes) ou de l’émission de trois millions d’actions Energean, à la discrétion de Chariot au moment de la FID, le versement d’une redevance de 7 % sur les revenus de production du gaz d’Energean supérieurs à un seuil de base sur le prix du gaz réalisé (coûts post transport).