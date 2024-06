Chariot Limited et Vivo Energy signent un accord pour la vente de gaz naturel au Maroc

Le groupe énergétique, Chariot Limited, a annoncé la signature d’un accord de principe avec Vivo Energy pour la future vente de gaz naturel provenant de la licence onshore Loukos au Maroc, ce 24 juin.

Cet accord établit les prochaines étapes pour la commercialisation du gaz domestique et la création d’un partenariat de gaz naturel compressé (GNC) afin de répondre aux besoins croissants de l’industrie marocaine.

Chariot, opérateur de la licence Loukos, a récemment terminé sa première campagne de forage sur ce permis et prévoit des tests de débit sur le puits OBA-1. Loukos recèle des ressources gazières supplémentaires dans des découvertes non développées et un portefeuille d’exploration prometteur. Les données recueillies lors de la campagne de forage et les récentes analyses sismiques sont en cours d’intégration pour affiner la compréhension de ce potentiel.

Vivo Energy, spécialiste de la distribution de carburants et lubrifiants, opère à travers sa filiale Vivo Energy Maroc un réseau de plus de 400 stations-service, approvisionnant divers secteurs industriels.

Dans les détails, l’accord inclut la vente par Chariot de volumes initiaux allant jusqu’à 3 millions de pieds cubes standards par jour à l’entreprise de GNC, avec Vivo Energy en tant que responsable de la conception, du financement, de la construction et de l’exploitation d’une usine de gaz et d’un réseau de distribution virtuel pour desservir les clients industriels marocains.

Pierre Raillard, directeur général de Chariot Maroc, a déclaré : « nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Vivo Energy, ce qui bénéficiera aux deux partenaires et stimulera le développement du réseau gazier marocain ».

De son côté, Matthias de Larminat, directeur général de Vivo Energy Maroc, a ajouté : « le gaz naturel est essentiel pour décarboniser le Maroc, conformément aux ambitions de Sa Majesté le Roi. Ce projet répond parfaitement aux besoins des acteurs industriels marocains ».