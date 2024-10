OCP et ENGIE unissent leurs efforts pour un Maroc durable et décarboné

Le Groupe OCP et ENGIE ont signé, le 28 octobre 2024 à Rabat, un partenariat stratégique pour renforcer la transition énergétique du Maroc, en présence du Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron.

Cette collaboration vise à réduire l’empreinte carbone de l’industrie marocaine tout en consolidant l’écosystème économique local grâce à des projets innovants en énergies renouvelables, stockage d’énergie, hydrogène et ammoniac verts, ainsi que dessalement pour l’agriculture, indique l’OCP.

Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP, a exprimé sa vision de ce partenariat en affirmant : « ce partenariat avec ENGIE contribue à notre engagement envers une croissance durable, axée sur l’innovation énergétique et la décarbonation. » Il a également souligné que cette alliance « renforcera la compétitivité internationale du Groupe OCP dans le domaine des énergies renouvelables, tout en contribuant à un avenir durable pour les générations futures ».

De son côté, Catherine MacGregor, Directrice Générale d’ENGIE, a salué cette collaboration qui permet de « concrétiser une vision commune de la transition énergétique avec une approche intégrée et diversifiée des solutions technologiques. » Selon elle, ce partenariat « positionnera nos deux groupes comme acteurs majeurs de la décarbonation du Royaume et renforcera la présence d’ENGIE au Maroc ».

En plus des quatre projets industriels, l’accord inclut un programme de recherche et d’innovation pour optimiser les performances de cette collaboration et « créer des opportunités innovantes » dans le domaine des énergies propres, renforçant ainsi l’ambition du Maroc d’une transition énergétique efficace.