Chariot Limited confirme la présence de gaz dans le puits OBA-1 au Maroc

Le groupe énergétique de transition axé sur l’Afrique, Chariot Limited, a révélé des résultats encourageants suite au forage du puits OBA-1 sur le prospect Dartois, situé dans la licence onshore de Loukos au Maroc.

Le puits, foré à une profondeur finale de 901 mètres, a confirmé la présence de réservoirs sur une épaisseur brute de 200 mètres, avec une intervalle de 70 mètres d’intérêt principal indiquant la présence potentielle de gaz sans réservoirs d’eau.

Des analyses complémentaires seront menées pour évaluer la productivité du puits et le potentiel des ressources gazières. Le puits sera suspendu pour permettre des tests de débit ultérieurs sans plateforme et pourrait être utilisé comme puits producteur. Duncan Wallace, directeur technique de Chariot, a souligné que les résultats obtenus confirment le modèle géologique de la société concernant la distribution des réservoirs et la présence de gaz.

Chariot prévoit également une campagne de forage offshore au troisième trimestre 2024 sur le champ gazier Anchois, en partenariat avec Energean, visant à développer plus de 1 trillion de pieds cubes (Tcf) de gaz. Ces résultats initiaux renforcent les perspectives d’exploration énergétique de Chariot au Maroc, en collaboration avec ONHYM, et ouvrent la voie à de futures opérations prometteuses.