La Bourse de Casablanca termine ce jeudi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé, jeudi, en baisse, le MASI ayant rétrogradé de 0,2%, à 11.976,17 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,21%, à 981,69 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,22%, à 886,07 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a baissé, quant à lui, de 0,12%, à 997,15 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont cédé du terrain à hauteur de respectivement 0,16%, à 11.095,08 pts et 0,22%, à 10.087,88 pts.

Au titre de la séance, 11 valeurs ont été en baisse contre 4 en hausse et 8 valeurs n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la santé a accusé la baisse la plus forte (-0,87%), suivi de l’indice des mines (-0,83%), et de l’indice de la participation et promotion immobilières (-0,56%).

A la hausse, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings s’est offert la plus forte hausse (+0,42%), suivi du secteur des assurances (+0,22%), et du secteur du pétrole et gaz (+0,13%).

Le volume global des échanges a porté sur 53,06 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Par valeurs, Bcp a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 8,03 MDH, suivi de 6,06 MDH pour Eqdom et 5,21 MDH pour Cosumar.

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 614,22 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Réalisations Mécaniques (-5,74% à 115 dirhams (DH)), Smi (-3,58% à 1.292 DH), Disway (-2,08% à 678 DH), Disty Technologies (-1,19% à 191,7 DH) et Colorado (-1,08% à 46 DH).

En revanche, Stokvis Nord Afrique (+1,62% à 11,28 DH), Afma (+1,58% à 1.224 DH), Agma (+1,48% à 6.799 DH), Cartier Saada (+1,38% à 22 DH) et Aluminium du Maroc (+0,77% à 1.310 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L