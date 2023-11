Intelcia : quatre nominations stratégiques annoncées

Intelcia, acteur global de l’outsourcing, réaffirme son ambition d’intégrer le top 10 mondial des outsourceurs. Dans cette perspective, le groupe annonce la nomination de 4 nouveaux directeurs au COMEX.

Ainsi, Naoual Chichaoui, pilotera désormais la direction des ressources humaines du groupe, en remplacement de Saad Berrada, qui se voit confier la direction générale Maroc-Tunisie.

Emmanuel Cheriet prend les rênes du pôle IT du groupe, Intelcia IT Solutions.

Et enfin, Peter Fergus O’Brien, quant à lui, sera en charge du marché anglophone, depuis les États-Unis.

« Ces nouvelles nominations viennent répondre à l’enjeu stratégique de diversification tant géographique que métier du groupe. Après avoir conforté notre leadership sur le marché francophone et sur les métiers du CRM, nous souhaitons capitaliser sur notre expérience pour nous développer sur le marché anglophone et sur les métiers innovants de l’IT », a déclaré Karim Bernoussi, CEO et co-fondateur d’Intelcia, cité dans un communiqué.