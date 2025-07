Quatre nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Nabil Nouni a été nommé directeur des Systèmes d’observation à la Direction générale de la météorologie.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Loubna Lotfi a été nommée directrice de l’Architecture.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – Département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, El Houssine Zetit a été nommé directeur des Programmes de l’enseignement primaire.

Quant au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Département de l’Artisanat, Mohamed Ouabaaki a été nommé directeur des Ressources et des Systèmes d’information.

S.L.