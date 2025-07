Fonctions supérieures: quatre nouvelles nominations ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Justice, Farid Benazizi a été nommé directeur de l’Institut national des greffes et des professions juridiques et judiciaires, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Driss Ouahi et Abdellatif Chaouki ont été nommés respectivement directeurs des Académies régionales d’éducation et de formation de Souss-Massa et de Marrakecht-Safi.

S’agissant du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Zakariae Sadki a été nommé directeur des Affaires administratives et des Systèmes d’information.

S.L.