Récompense : Time Magazine porte aux nues le Kia EV6 GT

Lancé en juillet 2022 et disponible depuis quelques semaines sur le marché marocain, le Kia EV6 GT, version «hautes performances» du crossover 100% électrique de la marque, a remporté le très convoité prix Time des meilleures inventions de 2023 dans la catégorie transport. L’armoire à trophées de l’EV6 est pleine à craquer !

Le Kia EV6 GT «is having the Time of its life». Ce crossover écolo «supersonique», fossoyeur de Tesla Model Y Performance, est animé par deux électromoteurs développant une puissance combinée de 430 kW (585 ch) et 740 Nm de couple, capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d’atteindre une vitesse maxi de 260 km/h. Il vient en effet de décrocher la timbale : le prix des meilleures inventions de 2023 dans la catégorie Transport de Time Magazine. Une distinction prestigieuse, attribuée par les journalistes de l’iconique hebdomadaire new-yorkais, qui fête ses 100 ans en 2023.

Ce prix vient s’ajouter à la longue liste de trophées glanés depuis son lancement par cette version GT, auréolée, plus tôt cette année, du «World performance car award of the year 2023», et par l’EV6, qui a notamment été sacré Voiture de l’année 2022 en Europe. Dans un communiqué de presse du constructeur, on apprend que l’EV6 figure dans une liste compilée sur 20 ans et comprenant 200 lauréats, 200 innovations exceptionnelles (produits comme idées) ayant contribué aux «changements positifs dans notre façon de vivre», mais aussi que le jury a porté «une attention particulière aux domaines tels que l’intelligence artificielle, l’énergie verte et la durabilité», prenant en compte plusieurs critères de sélection comme l’originalité, l’efficacité, l’ambition ou l’impact, pour l’écrémage des candidats.

Kia America savoure !

«Le Kia EV6 GT incarne la philosophie de conception de notre groupe «Opposites United» et dépasse toutes les attentes en mettant l’accent sur l’importance de la mobilité durable avec une puissance extraordinaire et les performances exceptionnelles d’une véritable voiture de sport», a commenté Stephen Center, PDG et vice-président de Kia America. Et de poursuivre : «Kia America est la seule entreprise américaine à figurer sur la liste Time des 100 entreprises les plus influentes en 2023. Et nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance en tant que voiture la plus puissante jamais produite par la marque».

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO