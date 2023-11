Chiffre de la semaine. 22

C’est la puissance maximale, en killowattheure, de la borne de recharge dévoilée récemment par l’américain Eaton et sa filiale suisse Green Motion. Produite au Maroc, au sein de l’unité industrielle d’Eaton, sur le site MidParc de la région de Nouacer à Casablanca, cette borne réglable, dont la puissance de charge démarre à 3,7 kWh, ce qui permet de l’adapter aux conditions de son site d’implantation.

Selon Kassem Benhaddou, DG d’Eaton Afrique du Nord et de l’Ouest, c’est l’assurance d’une «recharge facile et adaptée à tous les types de véhicules électriques, ainsi qu’une recharge sûre, basée sur une technologie de recharge éprouvée et qui permet aux particuliers de suivre leur recharge à distance et en toute sécurité». «Tout-terrain», pratique pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des garages individuels ou des parkings résidentiels collectifs, cette borne est corrélée à une application pour smartphone gratuite (disponible sur iOS et Android), qui permet de suivre à distance et l’état de la borne et celui de la charge.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO