Cinéma : un biopic sur Elon Musk dans les tuyaux

Un biopic sur Elon Musk est en gestation. C’est ce qu’affirme Reuters dans une dépêche. L’agence de presse londonienne indique que le studio A24, basé à New-York, a obtenu les droits de la biographie autorisée du fascinant et fantasque propriétaire de Tesla, SpaceX, ou encore X (le nouveau Twitter).

Sorti aux Etats-Unis en septembre dernier et signé Walter Isaacson, auteur devenu célèbre suite à sa biographie de Steve Jobs, publiée en 2011, l’année de la disparition de l’ex-dirigeant d’Apple, cet ouvrage sera adapté à l’écran par Darren Aronofsky, un des plus grands réalisateurs américains de sa génération, plébiscité pour bon nombre de ses longs métrages : «Requiem for a Dream» (2000), «The Wrestler» (2008), «Black Swan» (2010), film pour lequel il a obtenu l’Oscar du meilleur réalisateur, «Mother!» (2017), «The Whale» (2022)… Le choix du réalisateur a été validé par le milliardaire de la Tech sur X : «Je suis heureux que Darren le fasse. C’est l’un des meilleurs». En revanche, l’identité de l’acteur qui campera le rôle titre n’a pas encore été révélée.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO