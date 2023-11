Dacia Sandero Streetway Artway : fraîche comme une… Rose !

Fidèle à son engagement en faveur de la promotion du street art, Dacia Maroc a révélé, lors d’un événement baptisé «Street Art Day by Dacia», organisé le 11 novembre dernier à Anfa Park Casablanca et ouvert au public, une édition limitée à 30 exemplaires de sa Sandero Streetway, une citadine dans le vent dont la livrée est l’œuvre de la tagueuse Rose. Une œuvre d’art roulante. Un must have !

Si la Dacia Logan a longtemps été dans la «vibe» de la street grâce à Lmoutchou/Moby Dick, le génial rappeur rbati, figurant dans ses lyrics comme dans ses vidéos, c’est aujourd’hui la frangine Sandero, la citadine numéro un des ventes au Maroc, écoulée à plus de plus de 128.000 unités sur notre marché depuis ses débuts en 2009, qui est au devant de la scène urbaine. Jamais deux sans trois ! Après avoir dévoilé la Sandero Streetway Artway en mai 2022, édition spéciale imaginée en collaboration avec la street artiste marocaine Sara Lamine, «aka» Rose, puis, quelques mois plus tard, en septembre, un one-off, un modèle unique portant la patte de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, Dacia Maroc vient de lancer une nouvelle série limitée Artway de sa citadine, 30 Sandero Streetway passées à nouveau entre les mains de Rose.

L’artiste a donné vie au look de ces Sandero très spéciales, à la fresque qu’arborent leurs flancs et aux motifs qui agrémentent leurs coques de rétroviseurs lors d’un happening, sur le «ter-ter», pour rester dans la culture urbaine, dans le cadre du «Street Art Day by Dacia», événement tenu le week-end dernier à Anfa Park, à Casablanca. Cette manifestation inédite a attiré près de 3.000 visiteurs, qui ont pu prendre part à des ateliers graffitis et assister à des spectacles de danse urbaine, ou encore à une émission radio délocalisée avec Uradio, et qui ont donc vu «la vie en… Rose», en étant les témoins privilégiés d’une performance artistique d’un genre nouveau, de la genèse de la nouvelle Sandero Streetway Artway. Un modèle qui se distingue également du commun des Streetway par son antenne requin, son becquet arrière et son prix un peu moins accessible : 162.000 DH.

«Par les Marocains pour les Marocains»

«Dacia Sandero est la citadine dynamique produite par les Marocains pour les Marocains. Fabriquée à la Somaca, elle est l’un des plus beaux succès automobiles de ces 12 dernières années au Maroc», peut-on lire dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par Dacia Maroc. Un document où il est également indiqué que «cette 3e édition Artway by Dacia Maroc confirme l’engagement de la marque pour le streetart, un art urbain et contemporain en parfaite symbiose avec ses valeurs. Ce véhicule unique devient le symbole des valeurs de Dacia Maroc, du talent Made in Morocco et de la mobilité accessible pour les jeunes Marocains».

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO