MEDays 2023 : la planète converge à Tanger pour un dialogue fructueux

La cérémonie d’ouverture de la 15ème édition des MEDays a eu lieu mercredi 15 novembre dans une salle comble en présence de diverses personnalités nationales et internationales.

Son Excellence Carlos Villa Nova (Président de la République de Sao Tomé & Principe), Roosevelt Skerrit (Premier Ministre de Commonwealth of Dominica), Péter Szijjártó (Ministre des affaires étrangères de la république de Hongrie), Zhai Jun (Envoyé Spécial du Gouvernement Chinois sur la question du Moyen Orient), Ryad Mezzour (Ministre de l’industrie et du commerce du Royaume du Maroc), Chakib Alj (Président de la CGEM), Omar Moro (Président de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima), Mounir Lymouri (Maire de la ville de Tanger), ont pris la parole durant cette cérémonie.

Dans son allocution, Brahim Fassi Fihri, président de l’Institut Amadeus, a précisé que les équipes ont œuvré pour « réunir ici à Tanger, en terres africaines, une diversité de voix, d’idées et d’expériences. Plus de 200 intervenants et plus de 5000 participants, venus des quatre coins du globe. »

Il a rappelé que « l’Appel de Tanger, initié lors de la précédente édition des MEDays, a marqué une étape importante dans notre quête collective, nous fervents panafricains, d’une Union Africaine plus forte et plus unie… Cet Appel à l’expulsion de la pseudo « rasd », entité non étatique, des rangs de l’Union Africaine s’insère dans une dynamique continentale et internationale favorable, où le réalisme et le pragmatisme prévalent. Il représente un prérequis indispensable au retour de l’impartialité et de la crédibilité de l’Organisation panafricaine sur la Question du Sahara Marocain ».

D’un autre côté, Brahim Fassi Fihri a précisé que « la tragédie à Gaza, fruit de l’agression flagrante israélienne contre les civils palestiniens désarmés, nous rappelle la complexité des relations internationales et la nécessité impérieuse d’une diplomatie proactive, équilibrée et responsable… Le Forum MEDays est pleinement solidaire du Peuple palestinien frère parce qu’il ne cesse de se battre depuis près de 80 ans pour une cause juste, tout aussi sacrée pour nous Marocains que notre première Cause Nationale ! La position traditionnelle du Forum MEDays est guidée par celle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, qui œuvre sans relâche pour la paix et la justice dans la région et pour la dignité du Peuple palestinien frère qui a le droit, faut-il encore le rappeler, tant certains ont tendance à l’oublier, à une terre libre, indépendante et souveraine ».