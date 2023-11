Visa: Chari émerge comme la perle de l’innovation Fintech en Afrique

Au sein des entreprises sélectionnés pour la première cohorte du « Programme d’Accélération Fintech Visa Africa », une start-up émerge comme un leader incontesté : Chari. Parmi les trois start-ups marocaines sélectionnées, Chari se distingue par son rôle prépondérant dans l’écosystème Fintech au Maroc et son influence croissante sur le continent africain.

Lors du Bloomberg New Economy Gateway Africa à Marrakech, le président exécutif de Visa, Alfred F. Kelly Jr., a annoncé cette initiative, soulignant son impact sur la communauté des start-ups africaines en plein essor.

Alfred F. Kelly Jr. a déclaré : « notre nouveau programme d’accélération apportera de l’expertise, l’accès à un réseau d’experts et des investissements aux meilleures FinTech africaines afin qu’elles puissent se développer à une plus grande échelle ».

Sophia Alj, co-fondatrice de Chari, partage sa fierté en déclarant : « c’est un honneur pour nous de représenter le Maroc dans la toute première cohorte du Visa Fintech Accelerator Program. Les opportunités offertes par ce programme correspondent parfaitement à nos ambitions. En tant que start-up, Chari aspire à jouer un rôle significatif dans l’amélioration de l’inclusion financière au Maroc, capitalisant sur notre activité dans le e-commerce B2B. Recevoir le soutien et l’accompagnement de Visa, un leader mondial, est une opportunité exceptionnelle ».

Chari figure parmi les 3 entreprises marocaines sélectionnées par le programme, les deux autres étants PayTic et Weego. Paytic propose des solutions pour la simplification des opérations et du contrôle des risques des paiements numériques, alors que Weego propose diverses options et solutions de transport.

Visa s’est engagée à investir 1 milliard de dollars dans les services financiers en Afrique d’ici 2027, cherchant ainsi à dynamiser la croissance économique et promouvoir l’inclusion financière. Le programme d’accélération de Visa, d’une durée de quatre mois, met l’accent sur la croissance des entreprises et le mentorat, visant à accompagner jusqu’à 40 start-ups chaque année. À la fin du programme, Visa prévoit de soutenir activement la croissance des FinTech en investissant dans certaines entreprises participantes et en accélérant leur lancement commercial grâce à l’accès à la technologie et aux capacités de Visa.