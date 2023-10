Kia Motors couronne Kia Maroc pour son excellence en satisfaction client

Kia Maroc a été distinguée lors d’un événement à Séoul par le constructeur Kia Motors pour avoir réalisé les meilleures performances en matière de satisfaction client parmi tous les importateurs du monde entier.

À cette occasion, BAMOTORS Maroc a reçu un prix de distinction qui salue le travail acharné de toutes les équipes depuis la reprise par le groupe GBH en 2019.

Cette récompense témoigne de l’engagement de BAMOTORS Maroc à placer le client au cœur de son développement, faisant de la satisfaction client un axe primordial dans sa stratégie. Chacun des services est déterminé à offrir une expérience client exceptionnelle.

Cette distinction reflète la réussite de BAMOTORS Maroc en s’appuyant sur trois axes stratégiques clés, à savoir :

1. Stratégie de digitalisation: une stratégie de digitalisation novatrice, marquée par le développement de solutions de pointe pour optimiser le suivi des clients, garantir la fluidité dans la gestion de l’information, et fournir des outils aprèsvente performants. Ces avancées ont considérablement simplifié la vie des clients Kia, rapproché la marque de ses clients potentiels et favorisé une communication rapide et efficace.

2. Expérience client harmonisée: depuis le début, BAMOTORS Maroc s’efforce d’offrir une expérience client uniforme dans toutes les villes du Royaume. Les standards de service et de qualité sont maintenus uniformément dans tous les showrooms Kia au Maroc, telles que la disponibilité de voitures pour les essais, des délais de réponse rapides sur tous les points de contact de la marque, ainsi qu’une transformation majeure avec une nouvelle identité visuelle, ont contribué à renforcer la montée en gamme de Kia et son engagement envers la mobilité durable.

3. Qualité et fiabilité des produits Kia: la marque a décroché la première place en matière de fiabilité des véhicules dans le cadre du baromètre réalisé aux États-Unis par JD Power pendant 3 années consécutives parmi toutes les marques généralistes.