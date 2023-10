Les Salons 2023 de la FENELEC reviennent à Casablanca

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération Nationale de l’Electricité, l’Electronique et les Energies Renouvelable (FENELEC) annonce la tenue des Salons Elec expo, EneR Event & Tronica Expo du 08 au 11 Novembre 2023 à l’Office des Foires et des Expositions de Casablanca, au Maroc. L’événement phare de l’industrie énergétique revient cette année avec le thème : « Smart grid et intelligence artificielle, piliers d’accélération de la transition énergétique et de la décarbonisation ».

Les Salons Elec expo, EneR Event & Tronica Expo sont les rencontres annuelles incontournables des intervenants et experts dans les secteurs de l’électricité, des énergies renouvelables et des composants électroniques. Cette édition annonce les 16e Elec expo, le 11e EneR Event et le 10e Tronica Expo. Les salons couvriront un large éventail de secteurs, notamment l’électricité, l’électronique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le bâtiment, la construction, la domotique, l’éclairage et l’eau.

Plus de 160 entreprises venant de différents pays tels que l’Egypte, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Chine, la Turquie, la Slovénie, l’Inde, la Pologne, la France et le Portugal seront présentes lors de cette édition 2023.

En accord avec la nouvelle stratégie africaine du Maroc, Elec expo, EneR Event & Tronica Expo accueilleront la Confédération Africaine de l’Électricité (CAFELEC) représentant 12 pays : le Niger, le Sénégal, le Togo, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée et la Mauritanie, le Maroc et La République du Mali le pays à l’honneur.

L’événement comprendra des rencontres B2B, des conférences, des tables rondes et un espace d’exposition. L’objectif est de créer une plate-forme de dialogue et d’information pour l’ensemble des participants et des visiteurs.

Pendant les 4 jours du salon, environ 10.000 professionnels, notamment des architectes, des promoteurs immobiliers, des ingénieurs, des techniciens, des investisseurs, des directeurs, des universitaires et des consultants, sont attendus. De plus, nos partenaires institutionnels, les offices, les écoles supérieures et les centres de recherche et développement seront également présents.

Elec expo, EneR Event & Tronica Expo 2023 promettent d’être des événements majeurs pour l’industrie de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables, offrant une plateforme unique pour l’échange de connaissances, d’innovations et de partenariats.