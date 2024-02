RSO au Maroc : cap sur la décarbonation et l’innovation énergétique

L’Association pour le Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations au Maroc (RSO AU MAROC) organise le 14 Février 2024 à Casablanca, en partenariat avec la Fédération Nationale de l’Électricité, de l’Électronique et des Énergies Renouvelables (FENELEC), la 7ème édition des Rencontres Internationales de la RSO.

Placé sous l’égide du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et du Ministère de l’Industrie et du Commerce, cet événement sera consacré cette année à la thématique « Décarbonation au Maroc : Vers un Avenir Durable ».

Cette rencontre sera l’occasion de débattre et d’analyser les conséquences économiques du Mécanisme d’Ajustement Carbone mis en place aux Frontières de l’Union Européenne qui s’applique au fer, à l’acier, au ciment, à l’aluminium, aux engrais, à l’hydrogène et à l’énergie en provenance des pays africains et concernera progressivement d’autres secteurs industriels tels que l’industrie automobile, l’agro-alimentaire et même le textile-habillement.

Cette nouvelle édition des Rencontres Internationales de la RSO vise à mettre en lumière les défis face à cette mesure qui risque de pénaliser fortement les économies des pays africains mais également, d’étudier les opportunités que peut engendrer la décarbonation au Maroc, et ce, en mettant l’accent sur les progrès réalisés et les étapes à franchir.

« La décarbonation, c’est bien plus qu’une simple réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est un changement de paradigme, une transformation profonde de nos modes de production, de consommation et de gouvernance. Cela exige des innovations technologiques, des politiques ambitieuses et une sensibilisation accrue de la population. C’est un processus qui nécessite des investissements massifs dans les énergies renouvelables, la mobilité durable, l’efficacité énergétique et la préservation de nos ressources naturelles », rappelle Mohammed Aziz Derj, Président de RSO AU MAROC.

Les principaux thèmes qui seront abordés traiteront des :