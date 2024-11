Almaxyra & Company prend part à l’ELEC EXPO 2024

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l’ELEC Expo est le rendez-vous annuel incontournable qui rassemble les acteurs clés des secteurs de l’électricité, de l’automatisation, de l’électronique et des énergies renouvelables.

Cet événement de haut niveau constitue une véritable plateforme d’échange et d’innovation rassemblant leaders industriels, experts technologiques, décideurs, et investisseurs. Ensemble, ils partagent leurs visions, leurs solutions et leurs innovations, unissant leurs forces pour bâtir un

avenir technologique ambitieux et durable, au service d’un développement connecté et performant de l’Afrique.

Almaxyra & Company est fier de prendre part à ce rendez-vous technologique majeur, en tant que fournisseur de solutions robotiques de pointe et de formation sur mesure, dédiées aux professionnels de l’industrie 4.0.

En effet, en tant qu’acteur engagé, Almaxyra & company est convaincu que le développement du continent est tributaire d’une main-d’œuvre qualifiée, prête à répondre aux défis de l’industrie 4.0. Les solutions proposées par Almaxyra & company intègrent non seulement des équipements de robotique de pointe mais aussi des programmes complets de formation, conçus pour permettre aux

professionnels de maîtriser les technologies avancées.

En tant qu’expert en ingénierie de formation, Almaxyra & company sous la direction de sa cofondatrice, croit fermement que le développement des compétences locales est indispensable pour permettre aux industries africaines de s’imposer face à une concurrence mondiale accrue.

Il est donc naturel que Almaxyra & company prenne part à la 17ème édition de l’Elec Expo, une opportunité à saisir pour bâtir un continent plus connecté et compétitif sur la scène mondiale.