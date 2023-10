La Bourse de Casablanca clôture ce lundi en repli

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi en repli, le MASI ayant reculé de 0,53%, à 12.294,36 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est délesté de 0,93%, à 991,5 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,63%, à 910,55 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 0,23%, à 1.018,28 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont régressé de respectivement 0,56%, à 11.305,85 pts et 0,75%, à 10.278,79 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice pharmaceutique a enregistré la plus forte hausse (+7,96%), suivi de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (+3,38%), et de l’indice de l’électricité (+2,24%).

L’indice de la participation et promotion immobilières (-2,76%) a accusé la baisse la plus forte, suivi de l’indice des loisirs et hôtels (-2,26%) et de l’indice des services de transport (-1,73%).

Le volume global des échanges a porté sur 99,68 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Au volet des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté 20,7 MDH, Bcp 17,73 MDH et Sonasid 10,29 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 629,26 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Sothema (+9,06% à 1.180 dirhams (DH)), Minière Touissit (+5,44% à 98 DH), Balima (+3,85% à 174 DH), Hps (+2,81% à 658 DH) et Managem (+2,51% à 1.794 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été affichées par Alliances (-3,34% à 107 DH), Douja Prom Addoha (-2,76% à 14,1 DH), Cih (-2,74% à 395 DH), Risma (-2,26% à 216 DH) et Atlantasanad (-1,98% à 121 DH).

S.L