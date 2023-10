La Bourse de Casablanca progresse (2-10 octobre)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 2 au 10 octobre en bonne mine, son indice principal, le MASI, ayant gagné 3,62% à 12.294,36 points (pts).

Au cours de cette semaine, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont respectivement avancé de 4,07% à 1.000,76 pts et 4,48% à 916,29 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, pris 0,81% à 1.015,92 pts.

Sur le plan sectoriel, 21 indices ont fini en hausse alors que 2 ont terminé en baisse.

Le secteur des sociétés de portefeuille-holdings a enregistré la plus forte hausse (+9,78%), devant ceux des bâtiment et matériaux de construction (+7,78%) et de la pharmacie (+5,64%).

Du côté des perdants, le secteur de l’immobilier a accusé la plus forte baisse (-9,05%), suivi du secteur sylviculture-papier (-0,87%).

Le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 1,52 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,38 MMDH au marché central et 134.93 millions de dirhams (MDH) de transferts.

Pour les valeurs les plus actives de la semaine, Attijariwafa Bank arrive en première position avec un flux transactionnel de 281,87 MDH, devançant Douja Prom Addoha avec 134,45 MDH et LafargeHolcim Maroc (112,01 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 631,682 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les meilleurs performances ont été l’œuvre de Sonasid (+14,31% à 628,70 DH), Jet contractors (+11,38% à 253,95 DH), Delta Holding (+9,82% à 37,90 DH), Disty Technologies (+9,27% à 201 DH), et LafargeHolcim Maroc (9,06% à 1.854 DH).

A l’opposé, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Douja Prom Addoha (-11,21% à 14,50 DH), Résidences Dar Saada (-8,62% à 19,92 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,54% à 11,57 DH), Timar (-3,76% à 538 DH) et M2M Group (-3,99% à 700,9 DH).

