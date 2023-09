Clôture: la Bourse de Casablanca termine dans le vert ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert mardi, son indice de référence, le MASI, ayant gagné 0,28% à 961,85 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, ainsi que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont grimpé de respectivement 0,32% à 11.853,84 pts et 0,58% à 877,07 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié, quant à lui, de 0,97% à 1.004,63 pts.

Au niveau international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont renforcés de respectivement 0,07% à 10.921,83 pts et 0,24% à 9.977,44 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la santé a enregistré la hausse la plus forte (+6%), suivi de l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings (+3,45%), et de l’indice de la chimie (+2,38%).

A l’inverse, l’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la plus forte baisse (-3,81%), suivi de l’indice de la sylviculture et papier (-2,79%) et de l’indice des ingénieries et biens d’ équipement industriels (-2,73%).

Le volume global des échanges a porté sur 141,88 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Du côté des valeurs les plus actives, Douja Prom Addoha a apporté 37,77 MDH, Attijariwafa Bank 12,92 MDH et Alliances 11,34 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 608,83 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Akdital (+6% à 471,75 dirhams (DH)), Cartier Saada (+4,5% à 22,99 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+4,07% à 1.150 DH), Maghrebail (+4% à 890,2 DH) et Rebab Company (+3,99% à 81,81 DH).

En revanche, Res Dar Saada (-5,97% à 22,54 DH), Stroc Industrie (-5,82% à 31,08 DH), Alliances (-3,87% à 112,95 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,75% à 11,55 DH) et Douja Prom Addoha (-3,59% à 16,65 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

S.L