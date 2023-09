She’s next 2023 : Visa et le Technopark se mobilise pour l’entrepreneuriat féminin

Le développement économique du royaume passe par l’engagement de ses différentes institutions et catégories sociales. L’action est mise en grande partie sur l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin pour les années à venir, à en témoigner par ce qui est fait par certaines initiatives, à l’image de « She’s next 2023 ».

Pour cette deuxième édition, l’initiative connait l’engagement de 3 structures de taille, à savoir Visa Maroc, Société Générale Maroc (SGM) et le Technopark de Casablanca. C’est dans ce sens que ces 3 structures ont conclu une alliance, le 6 septembre, afin d’encourager les porteurs de projets au féminin à innover et à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, afin de contribuer à la création de richesse et le développement économique du pays.

Visa a procédé, à cette occasion, à la signature d’un partenariat avec le Technopark pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin et pour intégrer les fintechs marocaines dans ses différents programmes et accélérateurs, dans le cadre de son engagement pour l’Afrique.

Pour Lamiae Benmakhlouf, DG de la société de gestion MTIC du Technopark, sa structure offre un espace encourageant les entrepreneurs à développer leurs activités dans des conditions optimales et à un prix compétitif, sans parler des opportunités de networking disponibles sur places.

Mehdi Benbachir, directeur général adjoint de SGM, a mis le point sur l’importance d’accompagner les femmes entrepreneurs de façon intelligente. Cette catégorie a autant de potentiel et de chances de réussite que les hommes dans la création de richesse. Il a ainsi indiqué qu’il : « faut augmenter la cadence et booster les initiatives à destination des femmes ». Cela se comprend, dans le sens où l’accès au financement ne constitue pas le seul obstacle au développement des projets, mais c’est surtout le manque d’accompagnement tout au long du cycle de vie des projets qui pose problème.

De son côté, Sami Romdhane, directeur général de Visa International au Maroc, a indiqué que ce partenariat avec la SGM et le Technopark n’est pas aléatoire, puisqu’il s’agit de deux acteurs majeurs dans la scène économique, qui œuvrent pour l’accompagnement de cette catégorie.

Selon les données d’une étude menée par Visa, concernant les PME détenues par des femmes au Maroc, les motivations derrière la création d’entreprises portent principalement sur la création d’emploi (33 %) et la réalisation d’un rêve (32 %).

Toutefois, les femmes font face à plus d’obstacles que les hommes, lorsqu’elles se lancent dans l’aventure entrepreneuriale. L’accès au financement est l’un des défis majeurs (83 %), suivi par la recherche d’une clientèle (78 %), le développement du réseau (77 %), trouver un équilibre entre vie privée et personnelle (76 %), l’accès aux outils essentiels pour le développement de leurs business (74 %). En dernier lieu vient le support de la famille et des proches en ce qui concerne le potentiel de développement de leurs projets (46 %).

Avec le lancement de la deuxième édition de « She’s next », cinq gagnants seront sélectionnés, dont les 3 premiers recevront une bourse allant jusqu’à 20.000 dollars. De plus, ces projets pourront profiter d’un programme d’accompagnement et l’appui du She’s next Club, qui offre un accès à une bibliothèque d’ateliers et la mise en contact avec la communauté du programme.