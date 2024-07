« Un Été au Maroc » : Société Générale Maroc au plus près des MRE

Société Générale Maroc mobilise toutes ses ressources pour servir les Marocains du Monde, les plaçant au cœur de ses priorités. Cet engagement montre la volonté de ses équipes d’accroître la proximité avec les Marocains Résidants à l’étranger (MRE) qui continuent de renforcer leurs liens avec le royaume.

À travers son dispositif « Un Été au Maroc », la banque propose une gamme étendue de produits et services avantageux, conçus pour rendre leur séjour au Maroc aussi agréable que possible. Cette campagne promotionnelle, valable jusqu’au 31 août 2024, leur offre des conditions exceptionnelles pour concrétiser leurs projets, avec un accompagnement personnalisé en agence et des solutions en ligne optimisées.

« À travers notre dispositif ‘Un Été au Maroc’, nous sommes fiers d’accompagner nos clients MRE avec une gamme complète de services et d’avantages spécialement conçus pour faciliter leur séjour au Maroc. Cette initiative renforce notre engagement à répondre efficacement aux besoins spécifiques des Marocains du Monde, tout en consolidant nos liens précieux avec cette communauté », Déclare Youssef Dakkouni, Responsable BU Retail.