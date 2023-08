La Bourse de Casablanca termine dans le rouge (Clôture)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge mercredi, son principal indice, le MASI, ayant perdu 0,24% à 11.863,61 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,21% à 960,52 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions a reculé de 0,42 à 887,07 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca a perdu 0,07 à 960,86 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est délesté de 0,33%, à 10.922,01 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de 0,29%, à 9.945,57 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur des sociétés de placement immobilier s’est offert la plus forte hausse (+1,83%), suivi du secteur pharmaceutique (+1,53%), et du secteur des loisirs et hôtels (+0,92%).

A l’opposé, l’indice de la chimie a accusé la baisse la plus forte (-2,73%), suivi de l’indice de l’électricité (-2,27%), et de l’indice de la sylviculture et papier (-1,01%).

Le volume global des échanges a porté sur 58,22 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Sodep-Marsa Maroc a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 14,6 MDH, suivi d’Alliances Développement immobilier avec un flux transactionnel de 6,85 MDH et Société nationale de sidérurgie avec 6,7 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 613,32 milliards de dirhams.

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-5,3% à 16,8 dirhams (DH)), S. M Monétique (-3,99% à 167,05 DH), Rebab Company (-3,9% à 78,8 DH), Snep (-2,91% à 597 DH) et Cartier Saada (-2,47% à 23,7 DH).

À l’inverse, Lesieur Cristal (+3,16% à 258 DH), Minière Touissit (+3,06% à 1.989 DH), Aluminium du Maroc (+2,16% à 1.324 DH), Atlantasanad (+2,05% à 122 DH) et Aradei Capital (+2,03% à 449,95 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

S.L