La Bourse de Casablanca ouvre ce mercredi sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note négative mercredi, son principal indice, le MASI, reculant de 0,04% à 11.887,14 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, abandonnait 0,03% à 962,24 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, baissait de 0,05% à 890,36 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait de 0,16% à 959,92 pts. Du côté des valeurs, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Lesieur Cristal (+3,16% à 258 DH), Atlantasanad (+2,05% à 122 DH), Aradei Capital (+2,03% à 449,95 DH), Alliances (+1,18% à 87,5 DH) et Immorente Invest (+1,16% à 96 DH).

À l’inverse, Stokvis Nord Afrique (-4,5% à 12,11 DH), Colorado (-2,64% à 43,07 DH), Cartier Saada (-2,43% à 23,71 DH), Res Dar Saada (-1,63% à 17,45 DH) et Delta Holding (-1,59% à 31 DH) accusaient les plus fortes baisses. La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,67%.

S.L