Clôture: la Bourse de Casablanca termine la semaine en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca s’est maintenue dans le rouge vendredi à la clôture, son indice de référence, le MASI, s’étant replié de 0,14% à 11.971,99 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,19% à 970,16 pts, au même titre que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, qui a reculé de 0,29% à 895,99 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a baissé de 0,06% à 963,02 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont respectivement abandonné 0,19% à 11.049,86 pts et 0,07% à 10.048,82 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la plus forte baisse (-1,67%), suivi de l’indice de l’électricité (-1,35%), et de l’indice des télécommunications (-1,21%).

L’indice de la sylviculture et papier s’est offert la plus forte hausse (+1,07%), devant l’indice des services de transport (+0,76%), et celui des assurances (+0,75%).

Le volume global des échanges a porté sur 181,55 millions de dirhams (MDH). Il a été réalisé principalement sur le marché Central (Actions).

Au volet des valeurs les plus actives, Sodep-Marsa Maroc domine avec un flux transactionnel de 61,79 MDH, devant BMCI (60,52 MDH) et Bank of Africa (12,32 MDH).

La capitalisation boursière a porté, elle, sur près de 618,89 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Microdata (-5,27% à 521 DH), Rebab Company (-3,99% à 84,49 DH), Salafin (-2,54% à 575 DH), Afma (-1,96% à 1.301 DH) et Smi (-1,85% à 1.276 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été réalisées par Jet Contractors (+4,69% à 273,25 DH), CIH (+3,27% à 359,9 DH), BMCI (+2,1% à 490,1 DH), HPS (+1,34% à 5.980 DH) et Disty Technologies (+1,26% à 200,95 DH).

S.L.