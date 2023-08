La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce lundi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge vendredi à la clôture, son indice phare, le MASI, ayant reculé de 0,19% à 12.083,53 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,31% à 981,02 pts, alors que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a progressé de 0,02% à 907,45 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a grimpé de 0,24% à 963,12 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont perdu respectivement 0,4% à 11.175,74 pts et 0,35% à 10.152,23 pts.

Le secteur des loisirs et hôtels s’est offert la hausse la plus forte (+5,98%), devant le secteur de l’électricité (+2,55%), et celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (+0,76%).

A l’inverse, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la plus forte baisse (-4,44%), suivi de l’indice de la sylviculture et papier (-2,23%), et de l’indice de l’agroalimentaire/production (-1,32%).

Le volume global des échanges a porté sur 735,36 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) a porté sur 640,56 MDH, alors que celui du marché de Bloc (Actions) s’est chiffré à 94,77 MDH.

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Wafa Assurance a apporté 161,12 MDH, devant Bcp (153,48 MDH) et Lafargeholcim Mar (146 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 625,31 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Delta Holding (-4,48% à 32 dirhams (DH)), Med Paper (-2,23% à 25,81 DH), Disty Technologies (-1,92% à 199 DH), Unimer (-1,9% à 155 DH) et Cosumar (-1,84% à 211 DH).

En revanche, Risma (+5,98% à 227,6 DH), Smi (+5,92% à 1.270 DH), Ib Maroc.Com (+5,54% à 26,5 DH), Maroc Leasing (+3,99% à 384,75 DH) et Sanlam Maroc (+3,7% à 1.120 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L.