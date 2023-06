« NEFS vient couronner 13 années d’engagement total de JESA »

Dans le cadre de nos entretiens mensuels, nous recevons aujourd’hui M. Talal Zouaoui, Vice-Président Communication et Relations Publiques au sein du Groupe JESA.

Créé en 2010, JESA est une joint-venture entre le Groupe OCP et le Groupe Australien Worley, deux multinationales, leaders dans leurs domaines respectifs. Aujourd’hui JESA est un fournisseur de solution, leader en Afrique, dans les services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs.

JESA compte plus de 3500 collaborateurs avec des bureaux au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Bénin, au Sénégal et aux États-Unis.

M. Zouaoui va nous parler aujourd’hui de la création de la nouvelle marque HSE de JESA : NEFS qui incarne l’engagement indéfectible de JESA en matière de HSE.

M. Zouaoui bonjour, pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont motivé la création de NEFS et comment cela positionne JESA en tant que pionnier en Afrique en matière de HSE ?

Talal Zouaoui : Bonjour et merci de me recevoir.

L’histoire de JESA est une véritable success story, marquée par 13 années d’innovation et de durabilité dans les domaines de l’ingénierie, des services de conception et de la réalisation de projets. Durant cette période, JESA a réussi à se positionner en tant que leader africain, offrant des solutions novatrices répondant aux défis les plus complexes. Cependant, ce n’est pas seulement sur le plan des réalisations techniques que JESA s’est distingué, mais également dans sa vision globale axée sur la santé, la sécurité et l’environnement (HSE).

En effet, JESA a fait de la HSE une priorité absolue au sein de son business model et cela dès sa création en 2010. La sécurité, la santé et le bien-être de ses collaborateurs, partenaires et clients occupent une place centrale dans toutes les activités de JESA. Grâce à cet engagement constant envers la HSE, JESA est devenu un véritable pionnier en Afrique dans ce domaine et une référence pour d’autres entreprises du continent.

Cette réussite remarquable témoigne de l’importance accordée par JESA à la sécurité et à la protection de tous ceux qui sont impliqués dans ses opérations. C’est cet engagement envers la HSE, combiné à une expertise technique de pointe, qui a permis à JESA de se démarquer et de devenir un leader incontesté en Afrique.

Pour réaffirmer notre position de leader et souligner l’importance cruciale de la sécurité dans toutes nos opérations, nous avons décidé de créer notre propre marque HSE, NEFS.

La marque a une double connotation : à la fois l’acronyme en Anglais de No Exception For Safety, mais aussi le mot Nefs en Arabe qui a une forte symbolique au Maroc en faisant référence à l’âme, le souffle et la détermination, reflétant ainsi notre volonté à placer la sécurité au premier plan et à ne faire aucune exception en matière de sécurité.

L’idée derrière cette initiative est inspirée des valeurs fondamentales de notre actionnaire le Groupe OCP, dont la sécurité, la protection de l’environnement et le bien-être de ses collaborateurs dans toutes ses activités est une priorité absolue. JESA a adopté ces mêmes valeurs et les a intégrées dans la philosophie de NEFS, en s’efforçant de promouvoir des pratiques HSE exemplaires en Afrique et de mettre en place des normes aux standards internationaux en matière de sécurité et de durabilité dans tous les secteurs industriels. NEFS incarne ainsi la vision d’une Afrique qui met la sécurité au premier plan dans tous les aspects de son développement.

Nous avons ressenti la responsabilité de partager nos connaissances et notre expertise en matière de HSE avec nos partenaires, nos clients et les communautés locales où nous opérons.

La création de NEFS est une étape stratégique qui démontre notre engagement à promouvoir des pratiques de HSE exemplaires dans toute l’Afrique et à être un catalyseur du progrès industriel et urbain durable sur le continent.

Pouvez-vous nous détailler la méthodologie utilisée pour créer la marque NEFS au sein de JESA, et comment cette approche a permis d’impliquer les diverses parties prenantes de l’entreprise ?

Talal Zouaoui : La création de la marque NEFS a été le fruit d’une approche hybride : une combinaison unique à la fois bottom-up et top-down.

D’un côté, la sécurité, la santé et le bien-être ont toujours été au cœur des priorités du top management de JESA. C’est sous l’impulsion du Top Management de JESA que la décision de créer la marque NEFS a été prise.

La marque NEFS vient ainsi couronner treize années d’engagement total et irrévocable envers la sécurité des collaborateurs et de l’écosystème de JESA.

D’un autre côté, nous avons également adopté une approche bottom-up, en impliquant activement les travailleurs sur le terrain dans le processus pour s’assurer de leur contribution, de leur adhésion ainsi que de leur sentiment d’appartenance à la marque NEFS, condition sine qua non pour garantir le succès de notre démarche. Nous avons tenu compte de leurs suggestions et de leurs préoccupations tout au long du processus, car nous croyons fermement que la santé et la sécurité au travail est l’affaire de tous à JESA.

À cet effet, nous avons impliqué plus de 150 personnes, comprenant des collaborateurs, des sous-traitants sur le terrain, des clients, des fournisseurs et des partenaires. Cela démontre notre volonté de rassembler et d’engager tous les membres de l’écosystème de JESA.

Ensuite, nous avons mené des entretiens individuels et des focus groups, comprenant des collaborateurs en interne, des travailleurs sur le terrain, des clients, des fournisseurs et des partenaires. Cette étape a permis de recueillir des idées, des suggestions et des perspectives variées sur la sécurité et la manière dont nous pourrions renforcer notre engagement.

Sur la base de ces échanges, nous avons procédé à la co-création de la Mission, de la Vision et des Valeurs (MVV) de NEFS, en intégrant les aspirations et les valeurs de notre écosystème. Cette étape a permis d’établir un cadre clair et une direction commune pour la marque.

Ensuite, nous avons exploré différentes propositions de noms et les avons testées auprès des collaborateurs en interne et des travailleurs sur le terrain. Cela nous a permis de recueillir des commentaires et de sélectionner le nom qui incarnerait le mieux notre engagement à ne faire aucune exception en matière de sécurité.

Enfin, nous avons mis en œuvre un plan d’action pour le déploiement sur le terrain de la marque NEFS à travers l’ensemble de notre organisation. Cela comprenait des sessions de sensibilisation, des formations spécifiques et des initiatives de communication pour assurer une adoption réussie de la marque.

La semaine dernière, JESA a organisé, comme chaque année, la Safety Week, une semaine dédiée à la sensibilisation à la sécurité au travail. Cette édition a été particulièrement marquante, car elle a été l’occasion du lancement officiellement de la marque NEFS. Nous avons été extrêmement heureux de constater l’adhésion totale de l’ensemble de nos collaborateurs à cette initiative qui témoigne de leur engagement total envers la sécurité et la santé au travail.

Comment NEFS contribue-t-elle à la culture de la sécurité chez JESA et quels sont les objectifs futurs de cette initiative ? Comment comptez-vous maintenir cette dynamique et continuer à faire progresser la sécurité au sein de votre organisation et au-delà ?

Tala Zouaoui : NEFS vient couronner 13 années d’engagement total et de réalisations ambitieuses de JESA en matière de santé, sécurité et environnement (HSE). Aujourd’hui, grâce au travail effectué par JESA et à son engagement envers la HSE, notre entreprise dispose de standards internationaux, ce qui nous positionne en tant que leader africain dans ce domaine. NEFS représente le point culminant de l’engagement de JESA envers la sécurité de ses collaborateurs et de son écosystème.

NEFS est amenée à jouer un rôle central dans la culture de la sécurité chez JESA. En adoptant cette marque, nous renforçons l’importance de la sécurité dans toutes nos activités et nous nous engageons à ne faire aucune exception en matière de HSE.

NEFS symbolise notre détermination à maintenir des normes de sécurité élevées et à protéger la sécurité, la santé et le bien-être de nos collaborateurs, de nos partenaires et des communautés dans lesquelles nous opérons.

Nos objectifs futurs avec NEFS sont multiples. Nous visons à maintenir une culture de la sécurité forte au sein de notre organisation en continuant à renforcer les pratiques et les procédures de sécurité, à fournir des formations et des ressources adéquates, ainsi qu’à encourager une communication ouverte et transparente sur les questions de sécurité. Nous souhaitons également étendre l’impact de NEFS au-delà de JESA en collaborant avec d’autres acteurs du secteur, en partageant nos connaissances et en promouvant des normes de sécurité plus élevées dans toute l’industrie.

La création de NEFS représente une étape importante dans notre parcours vers une sécurité totale et continue. Nous sommes déterminés à maintenir cette dynamique et à faire progresser la sécurité pour le bien de tous. Chez JESA, la sécurité est une valeur centrale et fondamentale qui guide nos actions quotidiennes et notre vision à long terme.